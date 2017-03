Ações de JBS e BRF despencam com Operação Carne Fraca

EULINA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ações dos frigoríficos JBS e BRF lideram a lista de maiores quedas do Ibovespa nesta sexta-feira (17), reagindo à Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que investiga irregularidades na venda de carnes. Ambas as companhias são alvo da operação. Por volta das 13h, as ações ordinárias da JBS perdiam 8,01%, a R$ 11,03, enquanto as ordinárias da BRF caíam 7,77%, a R$ 36,89. O Ibovespa operava em baixa de 2,04%, aos 64.436 pontos. A operação deflagrada nesta sexta-feira é a maior já realizada da PF. Cerca de 1.100 policiais federais cumprem 309 mandados judiciais. O objetivo é desarticular uma suposta organização criminosa liderada por fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, que, com o pagamento de propina, facilitavam a produção de produtos adulterados, emitindo certificados sanitários sem fiscalização. "A JBS já vinha sendo investigada pela Operação Lava Jato e agora mais uma acusação é deflagrada contra a companhia, o que deve pressionar ainda mais a empresa diante destas investigações", diz a equipe de análise da Guide Investimentos, em relatório. A Seara, controlada pelo Grupo JBS, também é alvo da Carne Fraca. "Quanto à BRF é a primeira vez que a empresa enfrenta acusações de ilegalidades. Esperamos repercussão negativa nas empresas no pregão de hoje, e deverá repercutir negativamente na qualidade da administração destas companhias", acrescentam.