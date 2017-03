Exposição de fotos marca Dia Internacional da Síndrome de Down

Dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Para divulgar o tema, de 20 a 31 de março, o Shopping Jardim das Américas, em Curitiba, promove a exposição “Não me olhe assim – Não sou diferente de você”, no Espaço Cultural, com fotografias de Cris Metelski.

Em um projeto que promete emocionar o público, Cris fotografou crianças com a síndrome que moram em Curitiba. "O relato de cada família, de cada mãe, me emocionava profundamente, principalmente quando elas falavam sobre o momento mais preocupante: quando recebiam o diagnóstico que teria um filho com Síndrome de Down (a síndrome do amor)", conta Cris.

Entre as crianças fotografadas está o Pedro Vinícius, de 9 anos, protagonista do filme brasileiro “O filho eterno”, juntamente com Marcos Veras e Débora Falabella. Pedro Vinícius adora fazer aulas de bateria e hip hop. Até os 8 anos ele não tinha ligado a síndrome a ele. Foi quando num congresso, cheio de pessoas portadoras da Síndrome, ele percebeu que também a tinha. “Ele ficou com aquilo na cabeça e começou a não achar legal, até que surgiu o filme e todos acharam o máximo. Por isso, ações como essa exposição fotográfica, que mostram a Síndrome, tem uma importância tão grande para a família e para as crianças, porque é muito relevante eles poderem se ver e mostrar que o mundo é cheio de diferenças”, afirma Ana Claudia de Matos Francisco, mãe do Pedro Vinícius.

Exposição “Não me olhe assim – Não sou diferente de você”

Espaço Cultural do Shopping Jardim das Américas – 1 Piso

20 a 31 de março – horário normal de funcionamento do Shopping, entrada gratuita

Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63, Jardim das Américas - Curitiba