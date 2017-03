Motociclista é preso no litoral com quase cinco quilos de maconha

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

17/03/17 às 14:12

Quase 5 quilos de maconha foram apreendidos por policiais militares durante uma fiscalização na PR 412 no Litoral do estado na noite de quinta-feira (16/03). Na ação, feita pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), um homem, que seguia da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) para Guaratuba (PR) com a droga, foi conduzido à delegacia.

