Governador anuncia repasse de R$50 milhões para Campo Mourão

O governador Beto Richa anunciou, nesta sexta-feira (17), repasse de R$ 50 milhões para o município de Campo Mourão, no centro-oeste do Estado. Os recursos serão aplicados nas áreas de saneamento básico, saúde, desenvolvimento urbano, ciência e tecnologia e educação.



“Acredito que na história de Campo Mourão nunca houve uma liberação tão expressiva de recursos quanto hoje. E isso ocorre graças ao ajuste fiscal que fizemos no Paraná e a gestão responsável que promovemos, sem demagogia e sem populismo, tomando medidas duras e impopulares quando necessário”, disse. “Quando vemos a crise tomando conta do Brasil inteiro, estamos na contramão dela fazendo investimentos vigorosos”, acrescentou.



Para o prefeito de Campo Mourão, Tautilio Tezelli, a parceria entre governo estadual e município é fundamental. “Os investimentos são fundamentais para a cidade avançar. Saneamento, infraestrutura, estrada rural, escolas e saúde. Graças a esses investimentos vamos mudar a história do nosso município”, disse.



DESENVOLVIMENTO URBANO – Na área de infraestrutura, o Governo do Paraná autorizou a licitação de obras de pavimentação, recape, sinalização e drenagem de vias urbanas do município no valor de R$ 8,3 milhões; inclusão de Campo Mourão no Programa de Apoio aos Municípios, com aporte de até R$ 5 milhões, a fundo perdido; autorização de duas operações de crédito da Fomento Paraná, através do Sistema de Financiamento dos Municípios (SFM), com financiamento de R$ 7 milhões e de R$ 12 milhões; e investimento de R$ 1 milhão no recape de Barreiro das Frutas, comunidade rural que produz hortifrutigranjeiros no município.



SANEAMENTO - O investimento na ampliação do sistema de abastecimento de água é de R$ 3,1 milhões. Outro R$ 1 milhão foi destinado para a construção de uma estação elevatória de água tratada, que vai atender 1,5 mil moradias da região da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, obra que ainda está em andamento. “Saneamento é qualidade de vida ao nosso povo e é saúde. Cada um real investido em saneamento, economizamos outros quatro em saúde pública. O Paraná, como um todo, tinha cerca de 60% de saneamento. Hoje, temos 77% e avançamos a passos largos”, disse Richa.



Para o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, o governo tem sensibilidade e entende que saneamento é qualidade de vida. “O governante tem que pensar na saúde, qualidade de vida e meio ambiente. E não há como governar sem dar prioridade ao saneamento. Hoje, o Paraná é referência e recebemos constantemente comitivas de outras cidades para conhecer o saneamento do Paraná”, relatou.



Além do investimento, o governo estadual também entregou a obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, no valor de R$ 2 milhões. A obra consistiu na ampliação da rede em 12,7 quilômetros, além da implantação de 892 novas ligações, beneficiando a população do Jardim Tropical 2. Também foi construída a Estação Elevatória de Esgoto Rio do Campo para o atendimento dos loteamentos da região do Lago.



SAÚDE – Na saúde, o governador Beto Richa anunciou repasse de R$ 8,5 milhões (R$ 400 mil mensais) à Santa Casa de Campo Mourão para procedimentos de alta e média complexidade. Isso sem prejuízo do atual repasse de R$ 260 mil mensais para o custeio de atividades da entidade, que somam R$ 3,1 milhões no ano.



Com isso, a Santa Casa vai receber R$ 11,6 milhões do Estado em 2017. “Sem esses recursos do Estado, que ajudam a pagar os plantões e todos os serviços médicos, nós não conseguiríamos tocar a instituição”, disse o presidente da Santa Casa, José Carlos Laurani.



EDUCAÇÃO – Na área de educação, o governo estadual repassou R$ 900 mil reais para a reforma de nove escolas de Campo Mourão. Os recursos são do programa Escola 1000, que destinou R$ 100 milhões para mil escolas da rede pública estadual realizarem obras de reformas e melhorias.



CIÊNCIA E TECNOLOGIA – O governo estadual também vai repassar ao campus de Campo Mourão da Universidade Estadual do Paraná o valor de R$450 mil, oriundo do Fundo Paraná. O montante será utilizado para a terraplanagem de um terreno, onde serão construídos novas salas de aula para a universidade.



PRESENÇAS - Participaram da solenidade os deputados federais Luciano Ducci e Rubens Bueno; os deputados estaduais Márcio Nunes e Bernardo Ribas Carli; o secretário estadual de Esporte e Turismo, Douglas Fabrício; e os prefeitos membros da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão.



(BOX)



Sanepar já investiu R$ 55 milhões em Campo Mourão



A Sanepar já investiu R$ 55 milhões em Campo Mourão desde 2011, elevando o índice de atendimento com rede coletora de esgoto de 69% para 87%. A companhia garante, também, a manutenção do índice de atendimento da população urbana com água tratada em 100%.



Para Mounir Chaowiche, os investimentos colocam Campo Mourão em destaque no Brasil. “O município se destaca graças a esses investimentos feitos nos últimos seis anos. É um destaque no Paraná e no Brasil. Para se ter ideia, o índice de saneamento médio no Brasil é de 40%. Aqui é de 87%, mais que o dobro da média nacional”, salientou.



MELHORIAS – No sistema de abastecimento de água, considerando obras já acabadas e em andamento, os valores chegaram a R$ 13,2 milhões. No sistema de esgotamento sanitário, no mesmo período, os investimentos somaram R$ 19,1 milhões. Estão previstos mais R$ 22 milhões para os próximos anos.



No Paraná, os investimentos são ainda mais consistentes. Nos últimos seis anos foram mais de R$ 4 bilhões aplicados em obras de melhorias pela Sanepar. Para este ano, a companhia prevê o investimento de mais R$ 1 bilhão em obras. Os trabalhos em execução no Estado elevaram a Sanepar a uma das melhores empresas de saneamento do país: 100% da população urbana têm água tratada e 77% do esgoto é coletado e tratado, bem acima da média nacional de tratamento, que é de 42%.