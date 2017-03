Grávida, Amanda Sayfried se casa em cerimônia secreta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Amanda Seyfried se casou com Thomas Sadoski em uma cerimônia privada e secreta, diz a revista "People". O ator exibiu a aliança no "Late Late Show", programa apresentado por James Corden. "Nós fugimos. Viajamos pelo país, apenas nós dois, e fizemos a nossa coisa", disse Sadoski. "Foi bonito. Foi tudo o que deveria ser ", afirmou. "Foi apenas nós dois conversando um com o outro". Thomas e Amanda trabalharam juntos no filme "A Última Palavra", ainda inédito, e ficaram noivos em setembro; No final de novembro revelaram esperar o primeiro filho. Amanda é famosa por atuar em filmes como "Mamma Mia!", "Meninas Malvadas" e "Os Miseráveis".