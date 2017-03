Investigada, BRF afirma que cumpre normas e assegura qualidade de produtos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, negou irregularidades em sua produção. A empresa é uma das investigadas pela Operação Carne Fraca, deflagrada nesta sexta-feira (17) pela Polícia Federal.

Em nota, a companhia diz que colabora com as autoridades "para esclarecimento dos fatos" e afirma cumprir todas as normas referentes à produção e comercialização de seus produtos. "A BRF assegura a qualidade e segurança de seus produtos", declara.

Dois executivos da empresa foram presos na manhã desta sexta, suspeitos de envolvimento com o esquema. São eles Roney Nogueira dos Santos, gerente de relações institucionais e governamentais, e André Baldissera, diretor da BRF para o Centro-Oeste.

A operação busca desarticular uma suposta organização criminosa liderada por fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, que, com o pagamento de propina, facilitavam a produção de produtos adulterados, emitindo certificados sanitários sem fiscalização.

Além da BRF, a PF investiga mais de 30 empresas suspeitas de envolvimento no esquema, entre elas a JBS. A companhia também negou irregularidades. Leia a íntegra da nota da BRF: "A BRF informa que, em relação à operação da Polícia Federal realizada na manhã desta sexta-feira, está colaborando com as autoridades para o esclarecimento dos fatos.

A companhia reitera que cumpre as normas e regulamentos referentes à produção e comercialização de seus produtos, possui rigorosos processos e controles e não compactua com práticas ilícitas. A BRF assegura a qualidade e a segurança de seus produtos e garante que não há nenhum risco para seus consumidores, seja no Brasil ou nos mais de 150 países em que atua."