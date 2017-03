Em evento, Ongs usam a gastronomia para dar visibilidade às mulheres transexuais

(foto: Divulgação)

Cerca de 100 mulheres transexuais do TransGrupo Marcela Prado serão beneficiadas com a ação que acontece no próximo domingo (19/03), na Praça Carlos Gomes. A ação de reconhecimento e solidariedade será promovida pela Good Truck com o apoio da Gastromotiva – Ongs parceiras que usam a gastronomia como forma de conectar pessoas e gerar uma sociedade inclusiva. Serão servidas refeições e também distribuídos produtos de beleza e higiene, além de serem feitas palestras voltadas para as necessidades do grupo.

São duas ONGS parceiras que se unem por uma mesma causa: combater o desperdício de alimentos para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Good Truck – a ideia do Good Truck surgiu há dois anos, como desdobramento da participação de Gabrielle Mahamud e Maurício Noronha na ONG Teto, que constrói casas em mutirão em áreas carentes. O projeto inicial distribuiria alimentos excedentes de buffets aos voluntários que trabalham na montagem das casas, mas esbarrou na lei que não permite a distribuição desse tipo de matéria-prima. Hoje o trabalho é realizado com a coleta e doações apenas de alimentos não manipulados, preparados e distribuídos nas ações da Good Truck.

Gastromotiva – projeto fundado pelo chef curitibano David Hertz, conduz o Movimento Global da Gastronomia Social no Brasil e no mundo nos últimos 10 anos. A Gastromotiva visa a transformação social por meio da gastronomia, ao capacitar jovens de baixa renda em cursos profissionalizantes na área e os inserir no mercado de trabalho, com o apoio de restaurantes e empresas parceiras. O projeto já formou mais de dois mil e quinhentos alunos em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e na Cidade do México.

Programação

O preparo dos alimentos para as convidadas, mulheres transexuais e travestis, acontece a partir das 10h do sábado (18/03) e no domingo (19/03) das 10h às 12h, na rua Jacarezinho, 1.112, bairro Mercês. Às 12h do domingo, o Jhow Burger (truck parceiro) será abastecido com os pratos e vai até a praça Carlos Gomes, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 366. As refeições serão servidas das 13h às 14h.