Se passar pelo ASA, Paraná enfrentará o Vitória

(foto: Geraldo Bubniak)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF definiu em sorteio, na tarde desta sexta-feira (17), os cinco confrontos da quarta fase da Copa do Brasil. A rodada reserva dois clássicos nacionais: Corinthians x Internacional e Cruzeiro x São Paulo. Logo na sequência foram sorteados os mandos de campo: Joinville, ASA ou Paraná, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro decidirão em casa.

Houve sorteio casado no fim desta segunda parte, a fim de evitar que São Paulo e Corinthians mandassem jogos na capital paulista na mesma data. As partidas da quarta fase da Copa do Brasil, que antecede as oitavas de final, serão disputadas em três semanas, nos dias 12, 19 e 26 de abril.

Confira todos os duelos:

Sport x Joinville

Vitória x ASA ou Paraná

Fluminense x Goiás

Corinthians x Internacional

Cruzeiro x São Paulo