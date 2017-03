(foto: PMP)

Buscando melhorar os índices de vacinação contra a dengue em Paranaguá a Secretaria Municipal de Saúde e Prevenção (Semsap) vai disponibilizar nos próximos dias três equipes itinerantes para levar doses em locais com grande circulação de pessoas. A idéia é convencer um número maior de cidadãos com idade entre 9 e 44 anos, 11 meses e 29 dias a tomar a segunda dose da vacina em escolas, igrejas, sindicatos e supermercados.

Os dados atualizados até 17h de quinta-feira (16) mostram que das 55.120 pessoas que podem ser vacinadas por estarem na faixa etária do público-alvo apenas 15.496 procuraram as unidades de saúde. Ou seja, somente 28,11% da meta. “É um número que está nos preocupando muito e por isso, em conversa com o prefeito Marcelo Roque, acertamos que vamos disponibilizar essas três equipes itinerantes para fazermos vacinação também à noite”, explicou o secretário municipal de Saúde e Prevenção, Paulo Henrique de Oliveira.

O anúncio foi feito numa série de entrevista que o secretário realiza nesta sexta-feira às rádios locais. Acompanhado da diretora da 1.ª Regional de Saúde, Ilda Natsuko, ele percorre as rádios Difusora, Ilha do Mel, Aliança e Litoral Sul. Das cerca de 35 mil pessoas que não tomaram a primeira dose, entre agosto e setembro do ano passado, apenas 2.715 procuraram as unidades de saúde nesta segunda campanha, totalizando assim 18.211 vacinas aplicadas desde o dia 3 de março até agora.

“São números bastante alarmantes que estamos tendo nesta segunda fase de vacinação. Estamos muito preocupados. Estamos procurando pastores, padres e professores para que nos ajudem”, explicou o secretário. Ele falou que o prefeito Marcelo Roque já determinou que seja criado mecanismo administrativo para incentivar que os funcionários da Prefeitura tomem a vacina e pediu que proprietários e gerentes de empresas de Paranaguá façam o mesmo. “As pessoas estão relaxando, achando que está tudo no controle, mas temos que atingir 100% desse público-alvo que já tomou a primeira dose”, completou Paulo Henrique.

No ano passado a vacinação contra a dengue chegou a ser prorrogada por duas vezes, por não atingir o índice definido. Entretanto, avisa o secretário municipal de Saúde e Prevenção, isso não será possível neste ano. A campanha seguirá até 31 de março. “Não poderemos prorrogar porque temos em seguida a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Novamente pedimos para que essas pessoas com idade entre 9 e 45 anos incompletos procurem as unidades o quanto antes”, acrescentou Paulo Henrique.

A diretora da 1.ª Regional de Saúde, alerta que “a infestação de mosquito na cidade está alta”. “Algumas pessoas estão fazendo o dever de casa, mas a maioria não está. Estamos encontrando um grande número de larvas. Chama atenção o aumento de larvas encontradas em nosso ambiente. Se essa população de 9 a 45 anos se auto-protege, incluindo as crianças menores de 9 anos, porque não apresentam resposta imunitária para defesa, e as pessoas com mais 45 anos, dependemos dessa cobertura vacinal para nossa proteção”, comenta a diretora, que ainda se questiona: “O que está faltando para que as pessoas entendam e vão tomar a vacina?”.