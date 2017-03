MIS recebe exposição sobre parto humanizado

(foto: Luciana Zenti)

O Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) abre na próxima quarta-feira (22/03), às 19h30, a exposição “Parto Delas”, da fotógrafa e jornalista Luciana Zenti, que apresenta seu trabalho de fotografia documental em maternidades públicas. A mostra faz parte da programação do Mês da Mulher da Secretaria de Estado da Cultura.

Ao todo, 22 imagens retratam de forma poética e sensível a emoção de mulheres que passaram por partos humanizados na Maternidade Bairro Novo, em Curitiba, que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Todo o universo do parto foi registrado, desde as dores e contrações até o momento do nascimento e os primeiros contatos da família com o bebê. As fotos possibilitam reconstruir histórias de vida cuja essência é o protagonismo e a força feminina.

Por meio de imagens delicadas, a fotógrafa procura mostrar que o parto é um momento sublime e que mulheres atendidas com respeito podem ter uma ótima experiência ao dar à luz. O projeto Parto Delas tem também um compromisso social: contribuir para fortalecer o parto humanizado no SUS por meio de imagens que valorizem iniciativas que deram certo na rede pública de saúde.

Recentemente Luciana foi premiada em um concurso internacional de fotografia. Ela foi uma das vencedoras do concurso Elevate Image Competition, realizado nos Estados Unidos. Luciana recebeu uma medalha de ouro na categoria Trabalho de Parto e uma distinção pela qualidade da foto. O registro de parto já é bastante popular no exterior e, no Brasil, tem ganhado cada vez mais espaço. Luciana faz parte de um grupo de fotógrafas no Brasil que se especializaram na área.

Serviço

Abertura da exposição “Parto Delas”

22 de março de 2017 às 19h30

A exposição permanece até 14 de maio de 2017

Informações sobre o projeto: www.partodelas.com.br

Entrada gratuita

Museu da Imagem e do Som do Paraná

Rua Barão do Rio Branco, 395. Curitiba-PR

Terça a sexta-feira, das 9h às 12h30 e 13h às 17h.

Sábado, domingo e feriado das 10h às 16h.

41 3232-9113 | www.mis.pr.gov.br