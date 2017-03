(foto: Joel Rocha/SMCS)

O plantio de uma nova saboeira agitou a manhã dos alunos do CMEI Mário Covas, nesta sexta-feira (17/03), na CIC. As crianças acompanharam atentas, da janela da sala de aula, o transplante da árvore de pequeno porte da Horta da CIC para o canteiro que fica bem em frente à creche.

A ação faz parte de um projeto piloto do Departamento de Produção Vegetal da Secretaria do Meio Ambiente para ampliar a arborização da cidade. A Horta da CIC tem cerca de cinco mil mudas que podem ser utilizadas no projeto.

Tecnologia

As equipes aproveitaram para colocar em funcionamento também um caminhão utilizado para o transplante de árvores de porte médio. Uma dedaleira foi retirada do viveiro para ser plantada no Parque Diadema, na mesma região.

O caminhão é acionado com maior frequência quando existe a necessidade de realocar árvores de médio porte em função de obras.

Novas árvores

Nesta semana, as equipes ainda fizeram o corte de três extremosas que estavam em risco de queda na Rua Hermes Fontes, no Batel. Outras 50 árvores foram plantadas para complementação da arborização da rua, sendo 30 acer palmatums e 20 extremosas.

De acordo com o diretor de Produção Vegetal, José Roberto Roloff, esse deve ser o procedimento a partir de agora nas ruas. “A função das árvores vai além da beleza e da sombra. Elas atuam, principalmente, no fator climático, ajudando a regular a temperatura das cidades”.