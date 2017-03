(foto: Jaelson Lucas/SMCS)

Começam neste fim de semana as festas regionais em comemoração aos 324 anos de Curitiba. Com entrada gratuita, as festas acontecerão em todas as Regionais da cidade e contarão com recreação, serviços e música para toda a família. Neste fim de semana é a vez das regionais Boa Vista, Portão/Fazendinha e Bairro Novo.

Veja o local e horário de cada atividade:

Dia 18/03 (sábado)

Regional Boa Vista

Local: Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira - Rua Guilherme Ihlenfeldt, 245, Tingui

13h

- Apresentação musical do Trio caipira, com guitarra havaiana, contrabaixo e teclado

- Dança cigana

- Apresentação Cultural Sacode a Poeira e dá a Volta por Cima, com Lurdinha

- Teatro de Fantoches da Guarda Municipal

- Apresentação com Cães da Guarda Municipal

16h

- Chegada do prefeito + execução do Hino de Curitiba com Banda Lyra

- Apresentação musical da banda Apolo 34 (pop-rock)

- Apresentação musical da banda Da Ralé (hip-hop/rock/reggae)

18h

- Encerramento

Regional Portão

Local: Regional Portão - Rua Carlos Klemtz, 1.700, Fazendinha

13h

- Abertura do Evento

- Show sertanejo com o cantor Reney

- Apresentação de tango

14h

- Aulão de ritmos

- Chegada do prefeito + apresentação coral de crianças + execução do Hino de Curitiba com Banda Lyra

15h

- Show sertanejo com o cantor Renan

16h

- Apresentação da Escola de Samba Mocidade Azul

17h

- Encerramento

Dia 19/03 (domingo)

Regional Bairro Novo

Local: Escola Municipal Professora Rejane Maria Silveira Sachette - Rua Nova Aurora, 717, Sítio Cercado

13h

- Abertura do evento

- Apresentação do grupo de ginástica do CEl Bairro Novo

- Escola de Samba Imperatriz da Liberdade

- Coral Raízes do Passado

14h

- Grupo de capoeira arte e raça

- Aula de zumba

15h

- Grupo de flautas dos alunos da Escola Municipal Sady de Souza

15h30

- Banda Chapahall (pop rock/reggae)

16h

- Chegada do prefeito

- Cerimônia oficial, marcha, hino e corte do bolo

- Apresentação de move dance

16h30

- Banda Lefigaroo

Regional CIC

Local: Regional CIC - Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460 - Cidade Industrial

13h

- Início da feira de artesanato regional CIC

- Exposição de quadros à óleo

- Apresentação musical Eduardo Grebos (sertanejo)

13h30

- Apresentação de judô (Escola Municipal Otto Bracarense Costa)

- Apresentação de balé (Escola Municipal Professor Dario de Castro Vellozo)

14h

- Apresentação com os cães da Guarda Municipal

- Massoterapia

- Apresentação musical Eduardo Grebos (sertanejo)

14h30

- Apresentação musical Grupo Parafernália (MPB)

15h

- Apresentação musical Edu Baú e Daniel (sertanejo)

15h30

- Parabéns Curitiba com a presença do prefeito Rafael Greca

- Corte do Bolo com os moradores da Associação dos Moradores do Atenas 1

- Apresentação musical banda Javali Banguela (pop rock)

16h

- Apresentação musical da Banda Black Pipe (pop rock)

16h30

- Apresentação musical com Gilberto e Maurício Sampaio (sertanejo)