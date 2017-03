Estácio afasta executivo de fusão com a Kroton após denúncia anônima

SÃO PAULOS, SP (FOLHAPRESS) - O conselho de administração da Estácio Participações determinou o afastamento do presidente da empresa, Pedro Thompson, dos assuntos relacionados ao processo de fusão com a Kroton no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), após denúncia anônima de que o executivo estaria articulando contra a transação, segundo fato relevante divulgado nesta sexta-feira (17). De acordo com o documento, Thompson se concentrará na gestão da empresa, enquanto a Estácio investiga documento entregue pelo diretor-presidente da Kroton, Rodrigo Galindo, ao presidente do seu conselho de administração, João Cox. O material, recebido de forma anônima, continha suposta troca de mensagens eletrônicas entre Thompson e a advogada que assessorava a Estácio perante o Cade sobre formas jurídicas ou brechas para barrar a fusão entre as empresas, de acordo com o fato relevante. Cox reuniu o conselho da Estácio, que decidiu substituir o escritório de advocacia que representava a companhia no Cade, bem como contratar uma empresa especializada em gestão de risco para prevenir vazamentos ilegais de informações. O fato relevante confirma notícia veiculada nesta sexta-feira pelo jornal "Valor Econômico". Em referência à reportagem, a Estácio diz que "refuta veementemente toda e qualquer alegação de que membros de sua administração estejam conspirando para frustrar a combinação de negócios com a Kroton". A Kroton também se pronunciou em comunicado sobre a denúncia. "Ao tomar ciência das informações, cumprindo seu dever de diligência e os termos do Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão da Estácio pela Kroton (...) a Kroton comunicou prontamente e em caráter estritamente confidencial o fato ao Sr. João Cox, Presidente do Conselho de Administração da Estácio, sem qualquer juízo de valor em relação ao teor e/ou veracidade das informações recebidas, por se tratar de assunto interno da Estácio", informa.