Tubos sem cobradores. Saiba por que

17/03/17 às 16:45 - Atualizado às 17:50 Da redação Bem Paraná com sites

Tubos por onde passa a linha Centenário-Campo Comprido passaram parte desta sexta-feira (17) sem cobradores de ônibus. O problema gerou uma discussão sobre quem seria responsável, se o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc), a Urbs, ou o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região (Setransp).

Mas a medida foi tomada porque ao invés de ônibus biarticulados, circularam ônibus articulados, com cobrador dentro do veículo. Isso porque nos tubos, na ausência do cobrador, qualquer um poderia entrar sem pagar. Por isso o Setransp decidiu trocar os biarticulados por ônibus articulados e comunicou a urbs, que por sua vez, colocou cartazes nas estações e nos painéis das estações, orientando os usuários que o embarque seria fora das estações, informou a Urbs.