Corinthians e Inter se enfrentam na 4ª fase da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Finalistas em 2009, Corinthians e Internacional será um dos confrontos da quarta fase da edição deste ano da Copa do Brasil. A definição aconteceu após sorteio realizado nesta sexta-feira (17), na CBF. Na oportunidade, a equipe paulista conquistou o título. O Corinthians se classificou após eliminar Caldense, Brusque e Luverdense, enquanto o Internacional passou até agora pelo Princesa dos Solimões, Oeste e Sampaio Correa. Outro confronto sorteado é o duelo entre Cruzeiro e São Paulo. Os dois clubes fizeram a final em 2000 e o time mineiro levantou a taça. Os outros três jogos são Sport x Joinville, Vitória x Asa/Paraná e Fluminense x Goiás. Joinville, Asa ou Paraná, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro farão o segundo jogo como mandante. A quarta fase da Copa do Brasil é a última antes das oitavas de final, que reunirá os oito times da Taça Libertadores (Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético-MG, Botafogo, Atlético-PR, Grêmio e Chapecoense), o campeão da Série B (Atlético-GO) e os campeões de 2016 da Copa do Nordeste (Santa Cruz) e da Copa Verde (Paysandu). A CBF ainda não desmembrou a data das partidas da quarta fase. De acordo com a entidade, os jogos serão realizados nos dias 5, 12 e 19 de abril. ASA OU PARANÁ O único duelo ainda não resolvido da terceira fase da Copa do Brasil, Asa-AL x Paraná, terá definição no dia 6 de abril, no Paraná. Na ida, em Arapiraca, os times empataram em 0 a 0.