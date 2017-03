Kazim sofre lesão no joelho e pode desfalcar Corinthians por um mês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O departamento médico do Corinthians informou nesta sexta-feira (17) que o atacante Kazim sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e ficará afastado dos gramados de três a quatro semanas. Neste período, o jogador corintiano ficará em tratamento no CT Joaquim Grava. O jogador sendiu dores na perna direita e deixou a Arena Corinthians mancando na partida de quinta-feira, contra o Luverdense, pela Copa do Brasil. Ele entrou no decorrer do empate por 1 a 1 no lugar de Jô, autor do gol da vitória. Ao passar pela zona mista do estádio corintiano, o atacante apareceu com uma bolsa de gelo na mão e não quis conceder entrevistas.