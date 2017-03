Douglas Costa se lesiona e está fora dos jogos da seleção brasileira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Douglas Costa perderá os dois jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias, contra Uruguai, em 23 de março, e Paraguai, em 28 de março. Ele se lesionou no joelho esquerdo em treino do Bayern de Munique nesta sexta-feira (17). O clube informou por meio de comunicado em seu site que o brasileiro nem viajará com a equipe para a partida de domingo contra o Borussia Mönchengladbach e já comunicou a CBF que não se apresentará. A entidade brasileira diz que ainda avalia o caso, antes de confirmar o corte. A gravidade da lesão ainda não foi informada pelo Bayern. O clube disse apenas que ele ficará aos cuidados de seu departamento médico. Douglas foi cortado da seleção no ano passado devido a uma lesão muscular, ocorrida em compromisso com o Bayern. Ele não se recuperou a tempo de enfrentar a Bolívia e Venezuela, em outubro de 2016. Na ocasião, Taison acabou sendo o substituto. Também no ano passado, em virtude uma lesão na coxa, ele foi cortado por Dunga da Copa América Centenário, em junho, e Kaká foi chamado para seu lugar. Como não se recuperou a tempo, o Bayern também não o liberou para a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no ano passado. Com Tite, Douglas Costa só esteve presente nas partidas contra Argentina e Peru pelas eliminatórias.