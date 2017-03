Após derrota na Libertadores, Flamengo poupa jogadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrentará o Resende neste sábado (18), às 18h30, em Volta Redonda, pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. A expectativa é de que sejam poupados os jogadores que atuaram na derrota por 1 a 0 para a Universidad Católica (CHI) na quarta-feira (15), pela Copa Libertadores.

O desgaste no jogo do Chile e a viagem de volta contribuíram para que o técnico Zé Ricardo tomasse esta decisão a fim de evitar lesões.

Dos jogadores que participaram da partida pela Libertadores, Berrío, Gabriel e Leandro Damião devem atuar normalmente no estádio Raulino de Oliveira. A tendência é a de que a formação seja parecida com a que goleou a Portuguesa (RJ) por 5 a 1, na rodada anterior do Estadual.

Ainda neste final de semana, o Flamengo deverá ceder quatro jogadores às seleções que disputam as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018: Diego (Brasil), Cuéllar (Colômbia), Guerrero e Trauco (Peru), que retornarão ao time somente no dia 29 de março.

Em Volta Redonda, o Resende nunca venceu o Flamengo; foram cinco jogos desde 2010, todos pelo Carioca. No confronto com o líder do grupo B, a equipe alvinegra não poderá contar com o atacante Lohan, que cumprirá suspensão automática por ter sido expulso no empate em 1 a 1 com o Madureira no último final de semana.

RESENDE Arthur; Muriel, Leandrão, Thiago Sales e Gabriel; Léo Silva, Vitinho, Rogerinho e Marcel; Kiros e Jhulliam. Técnico: Ademir Fonseca

FLAMENGO Thiago; Rodinei, Donatti, Juan e Renê; Márcio Araújo (Ronaldo), Matheus Sávio e Lucas Paquetá; Gabriel, Leandro Damião (Berrío) e Felipe Vizeu. Técnico: Zé Ricardo. Juiz: Marcelo Henrique de Lima Local: estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Horário: 18h30