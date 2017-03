Redação Bem Paraná, com informações do UOL

A Petrobras anunciou nessa sexta-feira (dia 17) o aumento no preço do gás de botijão. A alta será de 9,8% e começa a vigorar na próxima terça-feira (dia 21).

Segundo a Petrobras, se o repasse for integral, o preço do produto na revenda subirá 3,1% ou R$ 1,76 no botijão.

O último reajuste nesse produto ocorreu há 18 meses, com alta de 11% naquela ocasião.

O reajuste vale apenas para os botijões de 13 quilos, os mais usados em residências. Os vasilhames maiores e o gás vendido a granel não terão mudança de preços.