Embalados, Ponte e Novorizontino se enfrentam em Campinas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (18), às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada do Campeonato Paulista, Ponte Preta e Novorizontino se enfrentam visando manter o bom momento. No último jogo, o time alvinegro empatou em 1 a 1 com o Corinthians, consolidando uma série de seis jogos consecutivos sem perder na competição e a liderança no grupo D. O volante Wendel, recuperado de uma fratura no pé, estará a disposição do técnico interino João Brigatti. Outra novidade pelo lado da Ponte será a estreia do terceiro uniforme na cor azul. Já o Novorizontino, segundo colocado no Grupo C, vem embalado pela vitória por 2 a 0 contra a Ferroviária. Agora, o desafio técnico Silas, em seu segundo jogo no comando, é que a equipe de Novo Horizonte pontue fora de casa, feito que ainda não alcançou na competição. Em situações opostas, Mirassol e Santo André medem forças SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das sensações do campeonato contra um dos lanternas: Mirassol e Santo André que se enfrentam neste sábado (18), às 16h, no estádio Municipal de Mirassol, pela nona rodada do Paulista. Apesar de estar na segunda colocação no grupo D, atrás da Ponte e à frente do Santos, a equipe da casa já não vence há três rodadas, acumulando duas derrotas e um empate. O treinador Moisés Egert, que terá toda equipe à disposição, considera a partida uma "decisão". Já pelo lado do Santo André, vencer é uma necessidade ainda maior: o time só tem um triunfo no campeonato e amarga a última colocação do Grupo C. Na última rodada, a equipe do ABC empatou em 1 a 1 com o Botafogo-SP, em duelo marcado por polêmicas com a arbitragem. Audax-SP e São Bento fogem da degola SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Só a vitória interessa ao Audax-SP e ao São Bento, que se enfrentam neste sábado (18), às 18h30, no estádio Prefeito José Liberatti, pela nona rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes têm apenas sete pontos. Vice-campeão do Estadual no ano passado, o time do técnico Fernando Diniz não embalou na competição e é lanterna do grupo D. Na última rodada, a equipe de Osasco perdeu por 2 a 1 para o RB Brasil, a quinta derrota em oito jogos. O São Bento, terceiro colocado no grupo C, também vem de um revés, de 1 a 0 contra o Linense dentro de casa. Nesta partida, o técnico Paulo Roberto Santos terá à disposição dois atacantes recém-contratados, Diego Oliveira e Erik.