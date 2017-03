"Saí de mim e só voltei umas 10 horas depois", diz Gloria Maria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Gloria Maria tomou café da manhã com Ana Maria nesta sexta-feira (17) e relembrou sua viagem à Jamaica no ano passado, que rendeu vários memes nas redes sociais. "Estava com muito medo porque não sabia o que era aquilo", disse em relação ao cachimbo que fumou durante a reportagem.

"Uma coisa é ouvir falar de maconha, erva. Outra é ver uma cabaça de coco cheio de uma erva." Gloria explicou no "Mais Você" (Rede Globo) que teve que fumar a erva, chamada ganja, porque fazia parte de um ritual da comunidade jamaicana onde a gravação aconteceu.

"Eu saí de mim. Só voltei uma dez horas depois. Eu não era mais eu, Gloria Maria. Eu incorporei uma outra pessoa e eles me consideraram uma divindade porque eu fumei e não engasguei. Eles viram que eu saí de mim", complementou. "Quando acabou, eles disseram, 'você é uma rastafári'. Eu disse, 'sou católica com preceitos budistas e da cabala. Eles falaram que na outra vida eu fui uma rastafári e por isso reagi assim". Sobre a repercussão do episódio, ela disse: "Eu sou a rainha dos memes".

A jornalista também falou sobre sua vida amorosa e revelou que está "solteira médio". "Estou namorando. O meu namorado não mora no Brasil. Estou namorando quando ele está aqui. Quando não está, estou solteira", disse. Ana Maria perguntou à colega se ela gostava de franceses, já que este seria seu terceiro namoro com um. "Eu gosto", respondeu Gloria.