Futuro do Esporte Interativo será decidido a partir de hoje

Nesta segunda-feira, todo o alto comando da Turner estará no Brasil, tomando decisões sobre uma série de assuntos, e entre os que mais preocupam, o futuro dos canais Esporte Interativo. Há o entendimento, visto e admitido internamente, que o modelo atual, apesar de todos os investimentos feitos, não reúne mais condições de se manter em pé por muito tempo. Ou muda ou será extinto porque os prejuízos serão inevitáveis. Para o lugar dele, inclusive, outras possibilidades já são avaliadas, entre as quais a de se seguir simplesmente o modelo americano: continuar com os direitos já adquiridos, mas passar a se servir do TNT e Space para as suas exibições. Este é visto como o cenário mais possível. Entre as propriedades adquiridas se incluem a Liga dos Campeões e, como maior dor de cabeça, o acerto com vários clubes brasileiros, que passa a valer a partir de 2019. Em meio a tudo, importante lembrar, existe também a questão da AT&T, como nova dona da Time Warner. O marco regulatório brasileiro não permite que uma empresa de telefonia se aproprie de direitos relevantes no país. O campeonato brasileiro, no esporte, sem dúvida, é um deles. A situação, como se observa, é extremamente delicada.

A Band vai fazer a Copa das Confederações. Tudo certo. Não existe mais dúvida sobre isso. A novidade é que outros Eventos Fifa passam a fazer parte do mesmo pacote. Torneios de Futebol de Areia, entre eles.

A Globo vai iniciar a reapresentação de “A Grande Família” nesta segunda-feira. Na verdade, segunda-feira é modo de dizer, porque na verdade será amanhã, terça, 1h11 da manhã. Não tinha um horariozinho melhor?

Capítulo de “A Lei do Amor”, quinta-feira, personagem do Gianecchini, disse que o Hélio foi sepultado “no túmulo da família”. Será que já existe “túmulo coletivo”? O certo não é jazigo?

Para todos os efeitos, a direção da Band não desistiu de realizar, ainda ao longo deste ano, uma outra temporada do “X Factor”. No encontro do próximo dia 29 com anunciantes e imprensa, será anunciado como um dos produtos possíveis.

Produzir novela religiosa, uma atrás da outra, já não é unanimidade na Record. O modelo começa a apresentar sinais de cansaço. Os temas são muito parecidos e as diferenças em cenários, figurinos e outras caracterizações são quase imperceptíveis. Muda o título da história, mas passa a impressão de ser sempre a mesma novela.

Sobre esse assunto das novelas religiosas, é preciso que os diretores reflitam sobre ele e verifiquem até que ponto existe o desgaste, além daquilo que poderá existir como consequência. E que façam isso enquanto é tempo.

A questão da Simba, empresa do SBT, Record e Rede TV!, com as operadores do cabo continua como um jogo de xadrez. Com tudo que o jogo de xadrez tem direito, muita paciência e preparação dos próximos lances, mas sem ninguém mexer uma única pedra. A impressão é que pretendem levar a questão até o fim. Resta apurar quem, no fim, poderá perder mais ou perder menos.

Havendo mesmo a decisão de levar a frente a decisão de não ceder mais sinal para operadoras do cabo, das três, certamente será a Record a que mais irá perder. SBT e Rede TV!, nem tanto.

Ninguém, na Globo, por enquanto trabalha ou crava qualquer data para a estreia do novo programa de entrevistas do Pedro Bial. A única certeza é que não será tão cedo. Talvez maio. Ou, talvez, só no segundo semestre.

Certo, como uma das novidades da Globo este ano, está o lançamento do “Popstar”, com apresentação de Fernanda Lima, que irá reunir bandas formadas por artistas da Globo. Já tem onze artistas confirmados. Faltam só mais três.

Paolla Oliveira vem aí na pele de Jeiza, uma policial e lutadora de MMA, na próxima novela das 21h, “A Força do Querer”.

Por enquanto, a série “Onde Nascem os Fortes” é o único trabalho definido para o Alexandre Nero na Globo nesses próximos tempos...

... Embora ele tenha pedidos de reserva do seu nome por parte de outros autores...

... “Onde Nascem os Fortes”, escrita por George Moura e Sérgio Goldemberg, vai ter a direção de José Luiz Villamarim...

... É uma supersérie das 23 horas, mas que só irá ao ar no ano que vem.

No evento da Globo, realizado na quinta-feira, junto com seus principais diretores, vários autores, apresentadores e atores estiveram presentes...

... João Emanuel Carneiro, por exemplo, já colocado na fila das 21 horas para novo trabalho...

... E Gilberto Braga, numa demonstração de que ele também continua no radar da teledramaturgia.

O programa “Dancing Brasil”, sob o comando de Xuxa, vai ocupar o Estúdio I no complexo da Casablanca, no Rio....

... O local está desde já reservado para ele...

... Por outro lado, o Estúdio J, da mesma produtora, continua interditado, desde o problema de incêndio ocorrido em setembro do ano passado.

Carolina Dieckmann encerrou seu trabalho nas gravações da série catástrofe “13 Dias Longe do Sol”, ainda sem data de estreia na Globo. E logo depois circulou a informação que ela poderia viver um dos principais papéis da nova novela de Walcyr Carrasco para as 21h, algo não confirmado pela casa. A vilã, no caso, será feita pela Grazi.

