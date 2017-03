Borja apresenta desgaste físico e é poupado de treino do Palmeiras

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treinamento do Palmeiras ocorrido na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol, ficou marcado pela ausência no campo do centroavante Miguel Borja. Ainda sem as melhores condições físicas, o camisa 12 realizou trabalhos na parte interna da Academia de Futebol, enquanto o restante do elenco subiu a campo mesmo com a chuva. Apesar de ser poupado da atividade no gramado, a condição física de Borja não preocupa para o clássico de domingo. O centroavante colombiano deve treinar com bola normalmente neste sábado, quando o Palmeiras realizará o último treinamento antes da partida de domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Vila Belmiro. Além de Borja, outros nomes também receberam atenção especial nesta sexta-feira. Nomes da 'espinha dorsal' montada por Eduardo Baptista neste início de temporada, Jean, Yerry Mina, Felipe Melo, Alejandro Guerra, Edu Dracena e Dudu também foram liberados mais cedo da atividade no gramado. O restante do grupo, depois do treino técnico que envolveu todos os liberados –além de Borja, na academia, Vitor Hugo realizou trabalho diferenciado, separado do elenco- , participou de uma atividade de finalizações de cruzamentos. Eduardo Baptista não deu pistas sobre a equipe que levará a campo para o confronto do final de semana. O treinador palmeirense, depois de admitir que analisará a característica individual de cada atleta para definir quais encaixam melhor diante do Santos, promoverá a última atividade tática no treino fechado deste sábado. Ao contrário do Santos, terceiro colocado no Grupo D, o Palmeiras chega à Baixada Santista em situação confortável. O clube alviverde soma 18 pontos, lidera a chave C e depende de apenas uma vitória para garantir a classificação à etapa de mata-mata do Campeonato Paulista.