JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Academia de Futebol do Palmeiras recebeu uma visita especial na tarde desta sexta-feira. O técnico Luiz Felipe Scolari, atualmente no comando do Guangzhou Evergrande-CHN, conheceu as novas instalações do Centro de Excelência, recentemente reformado.

Diante da companhia do diretor de futebol Alexandre Mattos, Scolari esteve na academia, hotel e espaço de entretenimento da Academia de Futebol; o espaço, desde o início o ano, serve também como local para a concentração do elenco antes das partidas na capital. Scolari possui uma história de forte ligação com o Palmeiras.

Em duas passagens como técnico, Felipão conquistou a Copa do Brasil (1998 e 2012), Copa Libertadores da América (1999), Copa Mercosul (1998) e Torneio Rio-São Paulo (2000). Na segunda passagem, no entanto, também somou ao currículo (de maneira negativa) o rebaixamento à Série B. Scolari comandou o Palmeiras durante boa parte da campanha do Campeonato Brasileiro de 2012, no qual o Palmeiras descendeu de divisão meses depois.

Desde 2015, Scolari comanda o Guangzhou Evergrande. Na China, o treinador soma dois Campeonatos Chineses (2015 e 2016), Liga dos Campeões Asiática (2015), Supercopa da China (2016 e 2017) e uma Copa da China (2016).