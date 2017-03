Ricardo Oliveira quer fim de jejum contra Palmeiras

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O centroavante Ricardo Oliveira, que marcou na quinta-feira, na vitória por 2 a 0 do Santos diante do The Strongest, da Bolívia, na Vila Belmiro, o seu primeiro gol de na temporada, volta a rever um novo jejum pessoal no clássico deste domingo, diante do Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista. O camisa 9 santista não conseguiu marcar diante do rival durante toda a última temporada após ser decisivo em 2015, com quatro gols, inclusive nas decisões do Estadual e da Copa do Brasil. "Não me preocupo muito com números. Estava há três jogos sem fazer gols, mas criando oportunidades, abrindo espaços e dando passes. Isso nunca me preocupou. No momento negativo aparecem vários números e nos positivos pouco falam do que se produz. Fiz quatro em 2015, mas nenhum em 2016", disse o jogador. No último ano, Santos e Palmeiras se encontraram quatro vezes: dois empates e uma vitória para cada lado. Os gols santistas foram todos marcados por atacantes –Gabriel Barbosa, três vezes, e Copete, uma. Na vitória diante dos bolivianos pela Libertadores, o jogador surpreendeu ao fazer, de falta, o gol que abriu o placar do confronto. Ele espera usar a arma para ajudar o Santos. "Falei que ia bater porque estava confiante. Treinei muito dois dias antes e tive um bom aproveitamento. Bati bem na bola e fiz mais um gol. Desde o retorno, é o segundo que faço assim. Não é uma nova faceta, sempre treino. Espero, agora, que aconteça com maior frequência", explicou. "Nunca vou esquecer minha real função, que é fazer gols, mas não posso deixar de ser generoso, com a opção de dar o passe para o companheiro melhor posicionado. Espero voltar a marcar na Vila porque precisamos vencer", completou. O Santos busca, enfim, figurar entre os dois classificados de seu grupo na competição. Para isso, precisa vencer o clássico e contar com um tropeço de Ponte Preta ou Mirassol, que tem 15 e 14 pontos, respectivamente. Se vencer, basta os rivais empatarem para já serem ultrapassados. A equipe do técnico Dorival Júnior tem 13 pontos.