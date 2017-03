Falcão anuncia último jogo oficial com a seleção brasileira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O craque do futsal Falcão comunicou nesta sexta-feira (17) que fará sua última partida oficial pela seleção brasileira. O jogo acontecerá contra a Colômbia, dia 26 de março, no Rio de Janeiro. No segundo semestre, ele fará um jogo festivo de despedida, em São Paulo. Maior artilheiro da história da seleção, com 355 gols, Falcão se despede do time nacional com 5 Mundiais disputados (2000,2004, 2008, 2012 e 2016), com dois títulos (2008 e 2012).

Aos 39 anos de idade, o ala está na seleção há 20 anos. Falcão soma quatro prêmios Fifa de melhor jogador de futsal. Os ingressos para o jogo contra a Colômbia começam a ser vendidos nesta sexta-feira através do site Guichê Web. O valor será de R$ 20 -meia-entrada R$ 10. Após a partida contra os colombianos, a seleção brasileira se preparará para a disputa da Copa América.