Ney Franco (foto: Franklin de Freitas)

O Esporte Fantástico deste sábado (18/03), às 10h15, exibe reportagem exclusiva com Ney Franco, direto da Flórida. Depois de treinar o Coritiba em 2015, o técnico decidiu levar a família para passar um ano nos EUA e estudar inglês. Após o período sabático, ele revelou ao programa o desejo de voltar aos gramados brasileiros: “Eu vinha numa sequência de 15 anos sem ter férias, mas agora estou doido para voltar e recomeçar a minha carreira. Logicamente, quando tiver a oportunidade, e que seja uma coisa interessante para mim e para o clube. Isso vai acontecer com naturalidade”.

Ney Franco também falou sobre a polêmica briga com Rogério Ceni em 2012. O treinador elogiou o novo técnico do São Paulo e disse que caso agora faz parte do passado: “A gente teve um problema que foi público, mas já está superado, principalmente da minha parte. Ele entende muito de tática, tem liderança e está num clube em que ele tem entrada em todas as áreas. Acho que tem tudo para dar certo”

O Esporte Fantástico, apresentado por Cláudia Reis, Juliana Rios, Lucas Pereira e Mylena Ciribelli vai ao ar na manhã deste sábado, 18/03, às 10h15.