ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há um lugar no coração de Silas Malafaia para um presidente João Doria. O pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo disse à reportagem ser simpático à ideia de ver o tucano suceder Michel Temer. Com o governador Geraldo Alckmin e o senador Aécio Neves citados na Lava Jato, há no PSDB correntes que defendem a candidatura do prefeito de São Paulo ao Palácio do Planalto em 2018.

Segundo a Folha de S.Paulo, dirigentes da sigla dizem que não se trata mais de afinidade, mas de escolher entre a chance de vitória e a certeza de uma derrota. Para Malafaia, "se não descambar, Doria ia fazer um bem danado para o Brasil. Desconfio que ele será um ótimo presidente".

O pastor diz preferir o católico Doria ao evangélico Jair Bolsonaro (PSC-RJ), esse sim, abertamente pré-candidato ao Planalto. "Bolsonaro tem a favor a integridade, mas creio que há um caminho a seguir até se estruturar para ser um estadista." Malafaia lembra que celebrou o casamento do deputado com sua terceira esposa, em 2013, na carioca Mansão Rosa -Michelle Bolsonaro é fiel da igreja do pastor.

Já em fevereiro ele mostrava seu apreço pelo prefeito paulistano. "Doria é um camarada inteligentíssimo, espero que ele não decepcione, tem tudo para, no futuro, alçar voos maiores", escreveu no Twitter, ao que um internauta rebateu: "Você também falou isso de Eduardo Cunha, lembra?".