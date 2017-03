Youssef vai para regime aberto, mas permanece com tornozeleira

Alberto Youssef (foto: Arquivo Bem Paraná)

No dia em que a Lava Jato completa três anos, o primeiro preso da operação, o doleiro Alberto Youssef, passou para o regime aberto. O benefício faz parte da colaboração firmada com o Ministério Público em setembro de 2014. Youssef foi um dos primeiros delatores da Lava Jato. Nos depoimentos, revelou como era feita a lavagem do dinheiro desviado da Petrobras através de suas inúmeras empresas de fachada. Clique aqui para ler mais no Blog Por Dentro da Lava Jato.