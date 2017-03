Jornais internacionais repercutem escândalo da carne no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A imprensa internacional repercutiu a Operação "Carne Fraca", deflagrada nesta sexta (17), que atingiu os dois maiores grupos do mercado de carne no país, JBS e BRF. A organização criminosa, liderada por fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, recebia propina para facilitar a produção de produtos adulterados, emitindo certificados sanitários sem fiscalização.

As propinas pagas a fiscais do Ministério da Agricultura para afrouxar a fiscalização em frigoríficos teriam abastecido o PMDB e o PP, segundo a Polícia Federal. No exterior, a agência internacional Bloomberg relembrou as quedas na Bolsa das ações da JBS desde 2015, destacando os recuos que ocorreram quando a empresa foi citada em escândalos políticos.

O "Financial Times" informou que carregamentos de carne contaminada por salmonela podem ter sido enviados à Europa. O argentino "Clarín" destaca o envolvimento do "partido de Michel Temer" no recebimento de propinas. Na França, o "Le Figaro" afirmou que a operação era descrita pela Polícia Federal como "mais importante da história".