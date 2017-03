A jornalista Tabata Viapana relata no Blog Por Dentro da Lava Jato que conversou com um dos investigadores da Operação Carne Fraca. "Um investigador me disse à tarde que a operação de hoje é apenas 'a ponta de um iceberg e que ainda há muito a ser descoberto neste esquema'. Por isso, novas etapas certamente serão deflagradas. Basta um único envolvido optar, por exemplo, por um acordo de delação premiada para puxar o fio do novelo", contou. Clique aqui para ler mais no blog.