(foto: Divulgação/Priscilla Fiedler)

Terceira colocada como melhor cervejaria do país, a Bier Hoff representou bem os curitibanos na quinta edição do Concurso Brasileiro de Cerveja, o maior da América Latina, e além de fazer parte do “pódio” ainda ganhou outros nove títulos. O concurso ocorreu na primeira quinzena de março, em Blumenau (SC). Jurados de diferentes países analisaram desde a cor até o equilíbrio de mais de dois mil rótulos, das 332 cervejarias presentes, e premiaram a Bier Hoff com duas medalhas de ouro, seis de prata e uma de bronze. Clique aqui para ler mais no Blog Comer e Curtir.