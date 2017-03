(foto: Divulgação)

O humorista Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, se apresenta pela primeira vez na capital paranaense, neste domingo (19), às 20h, no Teatro Positivo. O espetáculo “Ceará Dando as Caras” marca o retorno do humorista aos palcos, após um hiato de dez anos. Leia mais no Blog Stereo Pop.