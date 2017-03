Computador do Serviço Secreto é furtado em NY

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Serviço Secreto dos Estados Unidos disse nesta sexta (17) que um laptop foi furtado do carro de um agente em Nova York. Uma investigação foi aberta para apurar o incidente. Em comunicado, a agência disse que seus equipamentos eletrônicos são protegidos por vários mecanismos de segurança.

Segundo o tabloide "Daily News", o computador foi furtado na quinta-feira (16) no bairro do Brooklyn. Além disso, uma bolsa do Serviço Secreto e moedas que também foram furtadas teriam sido encontradas depois. "Há informações ali que são muito delicadas", disse uma fonte policial à publicação.

A emissora ABC informou que o laptop continha dados de segurança nacional, incluindo plantas da Trump Tower e detalhes da investigação sobre o uso de um servidor privado de e-mail pela ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Já a rede CBS disse que alguns documentos do computador continham informações importantes sobre o papa Francisco.