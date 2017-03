Curitibano faz a pole na Porsche GT3 Cup

O curitibano Lico Kaesemodel dirige um porsche no Autódromo de Pinhais, na Grande Curitiba (foto: Divulgação/Luca Bassani)

Depois de experimentarem os novos pneus slicks da Michelin na quinta-feira, os carros de corrida mais produzidos no planeta recorreram aos compostos de chuva para a jornada que definiu os grids de largada da etapa de abertura da Porsche Império GT3 Cup, em Curitiba.

O campeão Lico Kaesemodel, que é curitibano, cravou a pole na classe Cup, com Marçal Muller registrando a melhor volta do quali da Challenge.

A intensa chuva no fim da tarde sobre a capital paranaense motivou a direção de prova a alterar o formato da sessão qualificatória por motivos de segurança. Para não comprometer a visibilidade no circuito e visando minimizar os riscos de bandeiras vermelhas, os carros foram para a pista em grupos, registrando suas voltas em sessões de 10 minutos.

Os primeiros a acelerar no traçado de 3.965 m foram os representantes da Cup Master. Tom Valle fez sua melhor passagem logo na segunda volta. Ficou com a pole na classe para pilotos acima de 50 anos de idade e o sétimo posto no geral.

A seguir veio a Cup Sport. E a chuva apertou. Marcio Basso mostrou que os treinos físicos e testes de pré-temporada na Europa surtiram efeito. Acabou com a pole na classe de entrada e o oitavo lugar no geral.

Logo em sua segunda volta, Lico Kaesemodel abriu 0s7 sobre o segundo colocado. A seguir, ele saiu da pista e precisou recolher o carro #63 para o box. Pouco depois, Alceu Feldmann escapou no S de alta e bateu no guard-rail. A bandeira vermelha foi acionada para resgate. Enquanto o veículo #6 era rebocado, a chuva parou.

Os carros, então, voltaram à pista, todos baixando bastante as marcas. Miguel Paludo, JP Mauro, Rodrigo e Ricardo Baptista insistiram até o fim. Mas o tempo de Lico prevaleceu por menos de meio décimo de segundo que a melhor marca de Rodrigo.

A disputa na Challenge Sport foi a mais acirrada do dia. O estreante Pedro Costa encabeçou a tabela de tempo até a marca de 7 minutos da sessão. Mas na parte final da tomada, Francisco Horta o superou pela margem mínima: 0s001. Horta parte com a pole na classe de entrada e num respeitável quinto lugar no geral.

O quali da Challenge fechou os trabalhos. Já não chovia, mas a pista permanecia bastante molhada. Rodrigo Mello fez valer sua experiência no início, marcando a melhor volta logo na segunda passagem. Ele liderou boa parte da sessão, até ser superado por Marçal Muller. O gaúcho que disputa sua primeira temporada completa na categoria, ainda teria fôlego para baixar mais ainda sua marca, impondo 0s533 de margem sobre o carro #29 e praticamente um segundo sobre Eloi Khouri, o terceiro no grid.

A primeira etapa da temporada 2017 terá transmissão ao vivo pela internet no site Grande Prêmio e no portal da Porsche Império GT3 Cup, bem como nos canais oficiais da categoria no Facebook e YouTube, a partir das 9h. Na TV, a abertura da temporada passará na Band, no dia 26 de março, às 13h.

Depoimentos dos pilotos

Lico Kaesemodel - pole da Cup

Tinha dado algumas voltas antes e gostado dos Michelin na chuva. Saí acreditando nos pneus e veio o tempo logo na primeira volta. Na terceira volta, na Reta Oposta, decidi frear muito em cima, passei um pouco do ponto, acabei rodando e peguei um pouquinho do guard-rail. Vim para o box acreditando que já estava meio garantido. Só que o Alceu Feldmann bateu forte e demorou muito para a bandeira vermelha acabar. Fiquei numa tensão tremenda, o pessoal deu mais voltas rápidas e sem chuva, mas graças a Deus consegui a melhor marca. Estou bem feliz com esse início de ano. Começar na frente é sempre muito bom, ainda mais em casa. Este ano está bem concorrido, será um campeonato bem legal

Tom Valle - pole da Cup Master

Dei sorte no começo da segunda volta porque estava chovendo muito. Se eu soubesse que a pista iria ficar tão molhada, teria tentado andar mais rápido logo na primeira volta. É difícil, você fica sem muita perspectiva do que acontece na sua frente. Foi ótimo.

Marcio Basso - pole da Cup Sport

Fui entendendo a pista aos poucos. Na primeira volta, eu já peguei uma poça na reta e o carro aquaplanou, fiquei quase de lado. Volta a volta busquei andar bem e me surpreendi porque Curitiba é um circuito difícil, e com chuva complica ainda mais. O resultado está vindo e o estudo está valendo a pena.

JP Mauro - piloto da Cup

Foi a minha melhor classificação desde que subi para a Cup. Estou contente porque o fim de semana começou muito bem, tive top 3 nos dois treinos, no outro eu fiquei em quarto, então sinto que evoluí do ano passado para este, estou confortável com o carro e os pneus novos, fora o fato de gostar de chuva, tenho facilidade nessas condições. Será uma temporada que, se eu me organizar bem e conseguir ser constante, não vejo por que não estar disputando o título do campeonato.

Marçal Muller - pole da Challenge

Fazer a pole na sétima volta foi uma junção de aprendizado do piloto com a performance do pneu. O composto é muito bom, mesmo no seco, virando o mesmo tempo de abertura depois de 30 voltas. Fui aprendendo, e provavelmente se tivesse mais tempo de treino eu teria baixado mais. Não esperava a pole, estou muito feliz e vou com tudo para a corrida.

Rodrigo Mello - piloto da Challenge

A pista estava traiçoeira, principalmente nas saídas de curva. Comecei a perder bastante tração, então tomei mais cuidado. Quando já tinha feito uma volta boa, preferi manter o carro na pista e não arriscar. O Marçal está de parabéns, achou uma volta muito boa. Estou tranquilo, é isso o que vale.

Francisco Horta - pole na Challenge Sport

Foi muito legal porque não tenho experiência na chuva, foi a primeira vez que corri com pista molhada, então foi um aprendizado. Acertei uma volta que acabou acertando tudo ao mesmo tempo.

Pedro Costa - estreante na Challenge Sport

Foi bem bacana, fiquei no P1 em boa parte do treino, mas passei reto na curva na tentativa de tirar mais do carro. Você quer sempre buscar mais quando o carro passa confiança. Mas foi bom, fiquei a um milésimo do P1 e agora é buscar a vitória.

Cup – grid:

L. Kaesemodel 01:31.622

Ro. Baptista 01:31.669

JP. Mauro 01:31.792

Ri. Baptista 01:31.881

M. Paludo 01:32.083

P. Queirolo 01:32.554

T. Valle (M) 01:33.628

M. Basso (S) 01:33.714

M. Billi (M) 01:33.726

M. Visconde (S) 01:34.115

A. Baptista (S) 01:34.149

G. Figueiroa (M) 01:34.247

W. Neugebauer 01:34.322

C. Piquet (S) 01:34.377

C. Ambrosio (M) 01:34.892

F. Fortes (S) 01:34.922

D. Giustozzi (M) 01:35.738

M. Mauro (M) 01:35.819

V. Faria (S) 01:37.117

C. Faria (S) 01:38.015

A. Feldmann 01:40.043

Challenge – grid:

1. M. Muller 01:34.465

2. R. Mello 01:34.998

3. E. Khouri 01:35.452

4. M. Vario 01:35.812

5. F. Horta (S) 01:36.142

6. P. Costa (S) 01:36.143

7. R. Kastropil 01:36.409

8. R. Alcaraz 01:36.522

9. L. Seripieri (S) 01:36.808

10. M. Billi (S) 01:36.937

11. G. Reischl (S) 01:37.255

12. R. Ziemkiewicz (S) 01:37.334

13. M. Peres (S) 01:37.556

14. L. F. (S) 01:37.711

15. P. Totaro (S) 01:39.053

16. M. Salla (S) 01:40.235

17. M. Parodi (S) 01:40.838



Porsche Império GT3 Cup – Cronograma (atividades oficiais):

Sábado, 18 de março

9h – 9h50 – Corrida 1 – F-3

10h – 10h40 – Corrida 1 – Cup

11h – 11h40 – Corrida – Challenge

12h30 – 13h10 – Corrida 2 – Cup

13h30 – 14h20 – Corrida 2 – F-3