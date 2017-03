Rock in Rio terá Pet Shop Boys, Incubus e Walk the Moon

(foto: Reprodução/Petshopboys)

A organização do Rock in Rio 2017 confirmou nessa sexta-feira (dia 17) mais cinco atrações: Pet Shop Boys, Incubus, Walk The Moon, Scalene e Titãs.

O Pet Shop Boys completa a primeira noite do Palco Mundo, no dia 15 de setembro. Esse dia terá abertura com Ivete Sangalo, seguida por Pet Shop Boys e Five Seconds of Summer. Lady Gaga encerra.

No dia 17, as atrações serão Justin Timberlake, Frejat e Walk the Moon.

A banda Scalene vai abrir a noite de 21 de setembro, que tem Aerosmith como principal atração. Titãs e Incubus tocam no mesmo dia que The Who e Guns N’ Roses estarão no palco.

O pop inglês do Pet Shop Boys fez sucesso mundial no anos 80 e 90. "Domino Dancing", “West End Girls”, “It's a Sin”, “Always on My Mind” e “Heart” são os principais sucessos.

A banda americana Incubus foi formada em 1991 e teve quatro canções no topo da lista de rock alternativo da Billboard. O grupo mistur rock, pop e rap. “Drive” e “Megalomaniac” são os principais sucessos.

Pré-venda

A pré-venda restrita de ingressos do Rock in Rio começa nesta sexta-feira (17), às 19h, para associados Rock in Rio Club, clientes Itaú Personnalité ou portadores de cartões de crédito Itaucard das categorias Platinum, Black. Esta pré venda vai até às 19h do dia 5 de abril. No dia 6 de abril, começa a venda para o público geral.

ATRAÇÕES DO ROCK IN RIO

15 de setembro – sexta-feira - Palco Mundo

Lady Gaga

5 Seconds of Summer

Pet Shop Boys

Ivete Sangalo

Palco Sunset

Miguel e Emicida

16 de setembro – sábado - Palco Mundo

Maroon 5

Fergie

Shawn Mendes

Skank

Palco Sunset

Charles Bradley

Blitz + Alice Caymmi + Davi Moraes

17 de setembro – domingo - Palco Mundo

Justin Timberlake

Frejat

Walk the Moon

Palco Sunset

Nile Rodgers & Chic

Palco Sunset

Benjamin Clementine

21 de setembro – quinta-feira- Palco Mundo

Aerosmith

Billy Idol

Scalene

Palco Sunset

Alice Cooper + Arthur Brown

22 de setembro – sexta-feira - Palco Mundo

Bon Jovi

Alter Bridge

Palco Sunset

Ney Matogrosso + Nação Zumbi

23 de setembro – sábado - Palco Mundo

The Who (co-headliner)

Guns N' Roses (co-headliner)

Incubus

Titãs

Palco Sunset - CeeLo Green

24 de setembro – domingo - Palco Mundo

Red Hot Chili Peppers

Offspring

Palco Sunset

Sepultura

Supla + Doctor Pheabes