Com simplicidade, grife A.Niemeyer faz melhor estreia desta SPFW

PEDRO DINIZ E LUIGI TORRE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Última marca a estrear nesta São Paulo Fashion Week, a A.Niemeyer mostrou que a simplicidade, vista em quase todas as coleções desta temporada, não é sinônimo de monotonia ou criatividade mediana. Feita toda em tecidos naturais, como lã, algodão, linho e seda, a coleção se destacou pela imagem confortável e com boa informação de moda. As formas afastadas do corpo dos blusões com pequenos babados, os macacões e os salopetes utilitários, as interpretações de parcas esportivas e as texturas tramadas exemplificam bem a adequação à tendência utilitária sob um olhar com identidade. Lançada há dez anos pelas estilistas Fernanda Niemeyer e Renata Alhadelff, a marca sempre teve o conforto e a imagem limpa como suas principais características. Para a passarela o conceito não mudou, apenas melhorou e se contextualizou à moda do momento.