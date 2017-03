Dudu (à esquerda) comemora gol pela seleção (foto: Divulgação/Ricardo Stuckert/CBF)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou nesta sexta-feira (17) a convocação de Dudu, do Palmeiras, para a seleção brasileira. O atacante substituirá Douglas Costa, do Bayern de Munique, cortado por causa de uma lesão no joelho esquerdo.

Essa é a terceira convocação de Dudu para a seleção brasileira, a primeira para a disputa de jogos oficiais.

Antes disso, ele disputou os amistosos contra Gabão e Egito, em novembro de 2011, e contra a Colômbia, em 25 de janeiro deste ano.

Os convocados de Tite começarão a se apresentar no domingo (19).

Apenas Gil e Renato Augusto, que atuam na China, já estão fazendo atividades com a seleção brasileira. Eles chegaram no último dia 15.

Líder das Eliminatórias com 27 pontos, o Brasil vai ao Uruguai enfrentar os donos da casa no dia 23 de março e recebe o Paraguai cinco dias mais tarde, na Arena Corinthians.

Com a convocação, Dudu desfalcará o Palmeiras em duas partidas do Campeonato Paulista: Mirassol (22/03) e Audax (25/03). A ausência contra a Ponte Preta, um dia depois do jogo contra o Paraguai, é provável, mas não confirmada.