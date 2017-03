Rock in Rio anuncia Pet Shop Boys, Incubus, Scalene e outros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio anunciou, na noite desta sexta-feira (17), mais cinco atrações que se apresentarão no palco principal do festival de música, que começa em setembro. As três atrações internacionais são a banda de rock Incubus, a dupla de pop eletrônico Pet Shop Boys e o grupo indie Walk the Moon. Entre os convidados brasileiros, estão os Titãs, que voltam pela quinta vez ao festival, e a Scalene, de Brasília. Os Pet Shop Boys se apresentam 15 de setembro, mesmo dia de 5 Seconds of Summers e Lady Gaga.

Já a banda Walk the Moon sobe ao Palco Mundo no dia 17/9, mesmo dia da apresentação de Justin Timberlake. Os Titãs abrem os trabalhos no dia 23/9, quando o Incubus, agora anunciado, também se apresentará. É a mesma data de The Who e Guns n' Roses. Enquanto isso, a brasiliense Scalene abre o Palco Mundo no dia 21/9. A sétima edição do Rock in Rio acontecerá entre 15 e 24 setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.