Red Bull vence o São Bernardo e volta à disputa por vaga nas quartas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob chuva intensa, que deixou o gramado encharcado, o Red Bull Brasil conseguiu vencer o São Bernardo na noite desta sexta-feira (17), no Moisés Lucarelli. Com o resultado, os donos da casa chegam a 11 pontos e voltam à disputa por uma vaga na próxima fase. Na terceira colocação do grupo B, está a apenas três pontos do vice-líder Linense.

O Red Bull teve um ótimo começo de partida. Abriu o placar logo aos 10 min do primeiro tempo, com gol de Rodrigo. E apenas dois minutos depois, conseguiu amplicar o marcador, com Luan, que aproveitou cruzamento e cabeceou para fazer o segundo.

O gol do São Bernardo saiu somente aos 32 min do segundo tempo. Após uma poça de água atrapalhar a defesa do time campinense, Paulo Marcelo arrancou, ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou. Com esta derrota, o clube do ABC permanece na terceira colocação do grupo A, com nove pontos. Linense e Botafogo não saem do 0 a 0 no Gilbertão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista, Linense e Botafogo ficaram apenas num empate sem gols na noite desta sexta-feira (17), no Gilbertão. O time de Ribeirão Preto até que criou boas jogadas ofensivas, mas não conseguiu chegar ao gol.

Apesar do empate, o Botafogo permanece na segunda colocação do grupo A, com 12 pontos -três a mais do que o São Bernardo, que perdeu para o Red Bull Brasil. O time de Lins também ocupa a vice-liderança do seu grupo, e também tem uma margem de três pontos para o terceiro colocado. Na próxima terça-feira (21), o Linense enfrenta o Ituano no Novelli Júnior, às 19h. Na noite seguinte, o Botafogo recebe o São Paulo, no estádio Santa Cruz, às 21h45.