Com expectativa de equipe mista, Fluminense recebe o Nova Iguaçu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após se classificar para a quarta fase da Copa do Brasil, o Fluminense volta as atenções ao Campeonato Carioca. A equipe das Laranjeiras irá encarar o Nova Iguaçu neste domingo (19), às 16h, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela Taça Rio. Os titulares na última vitória por 3 a 2 contra o Criciúma se reapresentaram nesta sexta-feira. Apesar de terem tido um dia de folga, alguns jogadores deverão ser poupados por Abel Braga caso não estejam totalmente recuperados para o confronto. Em contrapartida, o treinador do Fluminense, primeiro colocado do grupo C, poderá contar com o retorno do lateral-direito Lucas, vetado do último jogo devido dores musculares. Caso não retorne, Renato se mantém no time principal. O Nova Iguaçu também vem de uma vitória: na rodada anterior, a equipe venceu o Bangu por 2 a 1. O time do treinador Edson Souza, ex-jogador com passagens pelo Fluminense, é vice-líder do grupo B e sexto colocado na classificação geral. Apesar da boa campanha na competição, o técnico quer evitar pressão sobre o Nova Iguaçu e diz pensar ‘jogo a jogo‘. FLUMINENSE Diego Cavalieri; Lucas, Henrique, Renato Chaves e Léo; Orejuela, Wendel e Sornoza; Marcos Júnior, Henrique Dourado e Wellington Silva T.: Abel Braga NOVA IGUAÇU Jefferson; Thiago Crispin, Bruno Simões, Murilo Henrique, Lucas; Paulo Henrique, Caio Cezar, Iuri, Wescley; Marlon e Adriano T.: Edson Souza Juiz: Pathrice Wallace Corrêa Maia Local: estádio Giulite Coutinho, Mesquita (RJ) Horário: 16h