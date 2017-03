Primeiro clássico da Taça Rio opõe momentos de rivais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vasco e Botafogo fazem neste domingo (19), às 18h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro, o primeiro clássico da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O duelo é marcado pelos momentos distintos dos dois times: a equipe de São Januário vive uma crise e demitiu o treinador Cristóvão Borges nesta sexta-feira, enquanto o alvinegro vem embalado pelo bom momento na Taça Libertadores, após vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes na última terça-feira (14). O time cruzmaltino deverá enfrentar o Botafogo sob o comando do interino Valdir Bigode. A queda na Copa do Brasil, após a derrota por 1 a 0 para o Vitória nesta quinta-feira (16), determinou a saída de Cristóvão. Na segunda colocação do grupo B, o Vasco somou apenas um ponto na primeira rodada da Taça, após empate em 2 a 2 com o Macaé. A favor do mandante, pesa o retrospecto recente: em nove jogos, foram cinco vitórias e quatro empates. Na última vez em que o Botafogo venceu o Vasco, Jair Ventura, agora técnico, era auxiliar de Oswaldo de Oliveira na equipe alvinegra; o triunfo aconteceu em 4 de agosto de 2013. Mas o zagueiro Emerson Silva acredita que este é um ano diferente e aposta na “nova filosofia do time”. Há ainda a situação frágil do adversário, o que o atacante Rodrigo Pimpão, destaque na equipe, minimiza por reconhecer a dificuldade de um clássico, “independentemente do momento das equipes”.