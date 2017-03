Temer e Trump conversarão por telefone neste sábado

ISABEL FLECK WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer conversará na tarde deste sábado (18), por telefone, com o presidente dos EUA, Donald Trump. Será o primeiro contato entre os dois desde que o americano assumiu o poder, em janeiro. Os dois tinham se falado logo após a eleição de Trump, em novembro, quando acertaram que as equipes econômicas se reuniriam após a posse para elaborar iniciativas conjuntas. Naquele telefonema, Temer também disse que o Brasil tem interesse em receber mais investimentos americanos. Desde que chegou à Casa Branca, Trump já havia falado com os presidentes Mauricio Macri, da Argentina, e Juan Manuel Santos, da Colômbia. Em fevereiro, ele recebeu o peruano Pedro Pablo Kuczynski em Washington. O governo americano havia afirmado que Trump só não havia conversado com Temer por questão de "agenda". O interlocutor do peemedebista em fevereiro foi o vice-presidente, Mike Pence. O governo brasileiro rechaçou a ideia de que Temer tenha sido preterido entre os líderes da região. Para Brasília, o fato de o país não estar no radar de Trump num primeiro momento é positivo, já que a maioria dos que estiveram foi por problemas na relação.