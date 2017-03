Dívida de comitê é de cerca de R$ 100 milhões

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Seis meses após o encerramento dos Jogos Paraolímpicos, o Comitê Rio 2016 deve cerca de R$ 100 milhões. O valor é o montante que a entidade ainda precisa pagar para 36 empresas que trabalharam nos eventos (a Olimpíada e a Paraolimpíada). A maioria é dos setores de infraestrutura e montagens de instalações provisórias. Funcionários do órgão negociam com as empresas um desconto na conta. Eles acreditam que o valor da dívida pode cair em R$ 20 milhões. Caso a entidade não consiga equacionar as dívidas, os mecanismos de garantias poderão ser acionados. Pelo acordo assinado com o COI, a prefeitura e o governo do Estado teriam que bancar o déficit. A previsão dos organizadores é que todas as dívidas sejam resolvidas até agosto, quando a abertura da Olimpíada completará um ano. Nesta sexta-feira (17), o COI publicou relatório com balanço positivo dos Jogos. A conta dos dois eventos já chegou a R$ 40 bilhões.