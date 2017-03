Aeroporto de Paris é fechado após homem ser morto por atacar militar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi morto pelos seguranças após pegar a arma de um soldado no aeroporto de Paris-Orly na manhã de sábado (18). Não houve feridos. O aeroporto foi evacuado e todos os voos foram suspensos. Mais de três mil pessoas foram retiradas do terminal sul às pressas. Por volta das 7h30 no horário local, "um homem roubou a arma de um militar e se escondeu em uma loja do aeroporto antes de ser morto pelas forças de segurança", disse um porta-voz do Ministério do Interior da França. Várias equipes policiais foram até o local. Uma operação está em curso para procurar possíveis explosivos. "Estávamos na fila para o check-in quando ouvimos três ou quatro tiros por perto", disse o passageiro Franck Lecam, 54, à AFP. Orly fica localizado ao sul de Paris e é o segundo maior aeroporto da cidade.