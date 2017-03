Sindimoc faz queixa crime por difamação

O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) fez uma queixa crime por difamação pela internet. De acordo com o Boletim de Ocorrência, pessoas de má-fé estariam se apresentando como do sindicato, depredando ônibus e impedindo pessoas de entrarem dentro dos carros.

De acordo com o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira, esse tipo de ação estaria ainda sendo propagada pela internet em redes sociais.