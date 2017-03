Curitiba amanhece pelo quarto dia com apenas 50%da frota que deveria estar nas ruas circulando. Esse era o porcentual de carros que estavam nas ruas às 9 horas da manhã deste sábado, 18, segundo as informações da Urbs, empresa que gerencia o sistema de transporte coletivo da capital. A paralisação não deve terminar antes de terça-feira, 21, quando está marcada uma nova audiência junto ao Tribunal Regional do Trabalho no Paraná (TRT-PR). A que houve nesta sexta-feira, 17, terminou sem nenhum acordo.

A audiência desta sexta-feira (17) iniciou às 15h e pretendia negociar o fim da greve. Participam os sindicatos dos trabalhadores (Sindimoc), das empresas (Setransp), Urbs e Comec.

A greve acontece desde quarta-feira (15). O TRT havia definido que 50% dos ônibus deveriam circular nos horários de pico, e nos demais horários 40%.

Por descumprimento de porcentuais mínimos de circulação dos ônibus, uma multa de R$ 100 mil, por hora de descumprimento de circulação mínima, foi aplicada ao Sindimoc.

A reivindicação por parte dos motoristas e cobradores, é de um reajuste de 15% sobre o piso salarial e elevação do vale-alimentação de R$ 500 para R$ 977. O sindicato patronal ofereceu repor tanto o salário como o vale-alimentação de acordo com a variação do INPC, que foi de 5,43%.