Santos quer provar que reforços do Palmeiras erraram na escolha

JOSÉ EDGAR DE MATOS E SAMIR CARVALHO SÃO PAULO, SP, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O clássico entre Santos e Palmeiras neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, válido pela nona rodada do Campeonato Paulista, marcará o encontro dos santistas com os atletas considerados traidores nos bastidores do alvinegro praiano. Explica-se: Keno, Alejandro Guerra e Michel Bastos, todos negociaram com o Santos por longo período antes de suas transferências para o Palmeiras. Agora, os santistas pretendem mostrar em campo que o trio errou na escolha. Keno é o caso que mais irrita a diretoria santista. O ex-atacante do Santa Cruz já havia acertado tempo de contrato e salários com o Santos. A minuta do contrato, inclusive, já estava pronta e com data para ser assinada. No entanto, a cúpula alvinegra alega que o jogador desistiu de assinar após receber uma oferta salarial mais vantajosa do Palmeiras. Alejandro Guerra também esteve bem perto de assinar com o Santos. O time da Vila Belmiro, inclusive, tinha prioridade de compra na contratação do meia, adquirida na compra de Jonathan Copete no ano passado. O Santos enviou o seu representante diversas vezes para fechar com Guerra e, após se aproximar do preço pedido pelo Atlético Nacional, da Colômbia, os santistas alegam que o jogador também preferiu o Palmeiras por causa de salários e luvas maiores. Michel Bastos não foi diferente. O Santos tentou a contratação do meia-atacante oferecendo atletas ao São Paulo. Até a foto de uma reunião entre os presidentes de Santos e São Paulo em um restaurante no litoral paulista vazou. O assunto era Michel Bastos. Mas, no final da história, a "novela" se repetiu. O Palmeiras contratou Michel Bastos a custo zero. E o Santos não fechou antes com o jogador pois não conseguiu concorrer com o salário oferecido pelo rival de Palestra Itália. Na lista dos reforços palmeirenses que poderiam estar com outra camisa no clássico deste domingo ainda temos Tchê Tchê. A diretoria santista negociou com o jogador em meio ao Campeonato Paulista do ano passado, antes do meia brilhar pelo Audax nas fases finais da competição. Vale ressaltar que o Santos também viu Arouca e Aranha, este segundo já deixou o Palmeiras, entrarem na Justiça para deixar a Vila Belmiro em 2015 e acertar com o rival paulista. Edu Dracena é outro que deve ser vaiado pela torcida santista neste domingo. Antes de chegar ao Palmeiras, ele deixou o Santos para jogar no arquirrival Corinthians. ESPAÇO Reforço mais badalado entre aqueles pretendidos anteriormente pelo Santos, Alejandro Guerra cresce aos poucos dentro da Academia de Futebol. O meio-campista venezuelano, jogador de perfil discreto, engrenou justamente na semana anterior ao confronto na Vila Belmiro, com duas exibições elogiadas pela comissão técnica. Titular nos últimos dois jogos, o camisa 18 balançou as redes no clássico da última rodada contra o São Paulo -Guerra fechou a vitória por 3 a 0. Já na quarta-feira, o meia se destacou, especialmente no primeiro tempo, diante do Jorge Wilstermann, da Bolívia, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Assim como Guerra, Michel Bastos também assumiu papel importante no meio-campo palmeirense em 2017; ao contrário do venezuelano, a resposta ao investimento veio muito mais cedo. O ex-são-paulino foi titular em 7 dos 9 jogos em que atuou pelo Palmeiras e já anotou dois gols na temporada. A grande surpresa recai no nome de Keno. Contratado para compor o elenco depois de boa temporada pelo Santa Cruz no ano passado, o atacante ganhou espaço com boas atuações e iniciou quatro partidas em 2017; assim como Michel Bastos, o camisa 27 também balançou as redes duas vezes. Pelas características -velocidade e capacidade de recomposição-, Keno tem boas chances de retornar ao time titular para o clássico deste domingo. As laterais do Santos preocupam, e o atacante (assim como Róger Guedes) surge como solução imediata na visão da avaliação da comissão técnica.