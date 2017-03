Com bons números e status no elenco, Ramiro vira fundamental no Grêmio

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Ramiro fechou o ano passado como titular e sem margem para discussão, mas neste início de 2017 o volante que atua como meia ganhou ainda mais destaque. Vice-artilheiro do Grêmio nesta temporada, ele tem sido fundamental para a dinâmica da equipe. As atuações intensas, os gols e cinco estatísticas comprovam o status de Ramiro. Ramiro é o jogador do Grêmio que mais acerta passes e cruzamentos. Aparece como o segundo melhor em finalizações e assistências para conclusão. Além de estar ente os cinco que melhor desarmam. Os dados do Footstats também não mostram o camisa 17 com destaque em nenhum quesito negativo, como faltas cometidas ou erros em ações do jogo. Além dos 386 passes certos e das 15 assistências para finalização em jogos do Gauchão, ele tem papel importante na dinâmica ofensiva. Partindo do 4-2-3-1, o Grêmio usa muito Léo Moura para criar uma linha de até cinco jogadores no ataque. Com o deslocamento do experiente lateral para o meio, Ramiro abre para o flanco dando amplitude. Quando Léo Moura avança pelo lado, a corrida do volante é por dentro ou dando linha de passe à frente da área para chamar a marcação e abrir espaço a Miller Bolãnos, Luan ou Pedro Rocha. Essas movimentações ficam ainda mais evidentes nos gols recentes do Grêmio. Contra o Zamora-VEN, na estreia da Copa Libertadores, e diante do Brasil de Pelotas, pelo Gauchão. A capacidade de Ramiro atuar em pelo menos três funções também deixa a comissão técnica para lá de satisfeita. Em vários jogos da temporada, ele iniciou mais à frente e depois acabou recuado, como volante. "Ele nos ajuda bastante, taticamente ele é muito bom. E tem ajudado na frente, tem feito gols. Todo treinador gosta, você pode mudar a parte tática durante a partida podendo botar o Ramiro em outras posições. De cabeça de área, na lateral direita. E onde foi, ele jogou muito bem", citou Renato Gaúcho. Foi com o treinador, aliás, que Ramiro viveu outra boa fase no Grêmio. Em 2013, o rendimento dele cresceu após a chegada de Renato. A sintonia entre eles faz com que o caso seja usado perante o grupo. "Eu dou o Ramiro como exemplo ao grupo, ele sempre treina forte, sempre quer jogar. E tem ajudado", revelou Renato.