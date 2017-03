Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Policia

18/03/17 às 11:50 - Atualizado às 12:33 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Policia

Polícia apreende mais de meio milhão de reais na BR-277, em Cascavel, em uma operação realizada nesta madrugada de sábado, 18. Durante fiscalização, foi localizado no bagageiro de um veículo Land Rover, com placas de São Paulo, várias bolsas com dinheiro, totalizando R$ 513.800,00 (quinhentos e treze mil e oitocentos reais).

